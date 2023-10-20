Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»

Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»

15:42, 20 окт 2023

Вратарь хоккейного клуба «Салават Юлаев» А. Самонов в интервью поделился некоторыми подробностями внутренних правил команды.

Голкипер, перешедший в уфимский клуб из «Северстали» в межсезонье, рассказал о строгом запрете на использование мобильных телефонов в раздевалке. По словам Самонова, он полностью одобряет такую практику, поскольку она помогает игрокам не рассеивать внимание во время тренировок и матчей. В качестве примера противоположной ситуации вратарь привел Санкт-Петербург, где вся необходимая информация для хоккеистов поступает через мессенджеры.

В то же время Александр отметил, что в «Салавате Юлаеве» за использование телефонов в раздевалке все же предусмотрены штрафы, суммы от которых поступают в общую кассу команды.

Миллионы для лучшего игрока: какую зарплату получит Хафизуллин в «Салавате Юлаеве»

Читайте также:

Миллионы для лучшего игрока: какую зарплату получит Хафизуллин в «Салавате Юлаеве»
Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Самонов правила
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok