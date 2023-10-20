Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»

15:42, 20 окт 2023

Вратарь хоккейного клуба «Салават Юлаев» А. Самонов в интервью поделился некоторыми подробностями внутренних правил команды.

Голкипер, перешедший в уфимский клуб из «Северстали» в межсезонье, рассказал о строгом запрете на использование мобильных телефонов в раздевалке. По словам Самонова, он полностью одобряет такую практику, поскольку она помогает игрокам не рассеивать внимание во время тренировок и матчей. В качестве примера противоположной ситуации вратарь привел Санкт-Петербург, где вся необходимая информация для хоккеистов поступает через мессенджеры.

В то же время Александр отметил, что в «Салавате Юлаеве» за использование телефонов в раздевалке все же предусмотрены штрафы, суммы от которых поступают в общую кассу команды.

Автор: Семен Подгорный