Гендиректор ХК «Салават Юлаев» эмоционально отреагировал на победу над «Торпедо»

10:33, 25 окт 2023

Гендиректор ХК « Салават Юлаев» Р. Баширов эмоционально прокомментировал важный успех своей команды в матче с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Уфимский клуб одержал волевую победу на чужом льду со счетом 1:0. Вратарь Александр Самонов провел отличный матч и записал на свой счет второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Сыграли с Торпедо в «Нашествие», — прокомментировал он.

По словам Баширова, это была лучшая игра « Салавата » в текущем сезоне. Победа стала заслугой главного тренера — он по-настоящему мотивировал команду и выбрал верную тактику.

Это уже вторая победа уфимцев над нижегородской командой в нынешнем сезоне. В первом матче на своем льду «Салават» также выиграл 1:0, однако лишь в овертайме. На этот раз единственную шайбу в ворота противника забил Артём Пименов. Успех в гостях придал «юлаевцам» уверенности перед следующим матчем — в четверг им предстоит игра с омским «Авангардом».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"