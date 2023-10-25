Гендиректор ХК «Салават Юлаев» эмоционально отреагировал на победу над «Торпедо»
10:33, 25 окт 2023
Гендиректор ХК «Салават Юлаев» Р. Баширов эмоционально прокомментировал важный успех своей команды в матче с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Уфимский клуб одержал волевую победу на чужом льду со счетом 1:0. Вратарь Александр Самонов провел отличный матч и записал на свой счет второй «сухарь» в нынешнем сезоне.
По словам Баширова, это была лучшая игра «Салавата» в текущем сезоне. Победа стала заслугой главного тренера — он по-настоящему мотивировал команду и выбрал верную тактику.
«Сыграли с Торпедо в «Нашествие», — прокомментировал он.
Это уже вторая победа уфимцев над нижегородской командой в нынешнем сезоне. В первом матче на своем льду «Салават» также выиграл 1:0, однако лишь в овертайме. На этот раз единственную шайбу в ворота противника забил Артём Пименов. Успех в гостях придал «юлаевцам» уверенности перед следующим матчем — в четверг им предстоит игра с омским «Авангардом».
Читайте также:Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Читайте также