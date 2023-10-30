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Бывший нападающий «Салавата» нашел новый клуб в КХЛ

Бывший нападающий «Салавата» нашел новый клуб в КХЛ

09:23, 30 окт 2023

Владислав Картаев, экс-нападающий уфимской команды «Салават Юлаев», перешел в новый клуб. 31-летний форвард заключил контракт с ханты-мансийской командой «Югра».

У Картаева истек срок соглашения с «Салаватом Юлаевым», за который спортсмен выступал на протяжении последних четырех сезонов. До этого в своей карьере он защищал цвета ярославского «Локомотива» и «Металлурга» из Новокузнецка.

Хоккеист начинал профессиональную карьеру в системе «СЮ», откуда впоследствии перешел в «Локомотив» (Ярославль), где и провел большую часть своей карьеры, отыграв за этот клуб более 10 сезонов. Всего в КХЛ на счету Владислава Картаева 542 матча и 117 (51+66) набранных очков.

Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Владислав Картаев
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