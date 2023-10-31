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«Салават Юлаев» дважды оказывался в числе лучших клубов КХЛ

«Салават Юлаев» дважды оказывался в числе лучших клубов КХЛ

09:39, 31 окт 2023

В октябре хоккейный клуб из Уфы провел два гостевых матча, которые вошли в пятерку самых просматриваемых игр недели по данным статистического портала. Встреча «Салавата Юлаева» с нижегородским «Торпедо» заняла первую строчку рейтинга и собрала максимальную телеаудиторию. Несмотря на низкую результативность — единственную шайбу забросили хоккеисты из Уфы — болельщики с интересом следили за ходом матча.

Еще один гостевой поединок «Салавата» против омского «Авангарда» также вошел в число самых просматриваемых игр прошлой недели, заняв третье место рейтинга. Как и в предыдущей встрече, на табло загорелась лишь одна шайба, на сей раз в ворота уфимской команды.

Это не первый случай, когда матчи с участием «Салавата Юлаева» попадают в топ просмотров КХЛ. Обычно это происходит в гостевых играх клуба, поскольку домашние матчи транслирует местный телеканал Башкортостана, и болельщикам не нужно искать трансляции в интернете.

Следующий матч уфимская команда проведет дома 31 октября. Ей предстоит сразиться с хабаровским «Амура».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
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