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Нападающий «Салавата Юлаева» раскрыл причины своего ухода из клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» раскрыл причины своего ухода из клуба

17:39, 04 ноя 2023

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Даниил Скориков поделился подробностями своего ухода из команды. 24-летний форвард был обменян в нижнекамский «Нефтехимик» на финансовую компенсацию. За клуб из Уфы Скориков сыграл лишь 4 матча в Континентальной хоккейной лиге.

По словам хоккеиста, для него это новое испытание в карьере и большой шаг вперёд. Он выразил признательность системе подготовки «Салавата Юлаева», отметив, что многому научился как игрок и человек. В то же время Скориков признался, что ему грустно расставаться с друзьями по команде. Он с нетерпением ждёт возможности проявить себя в новом клубе КХЛ.

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» заявил, что молодому нападающему необходимо получить игровую практику на более высоком уровне, чем Высшая хоккейная лига, где Скориков выступал до этого.

«Салават Юлаев» дважды оказывался в числе лучших клубов КХЛ

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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