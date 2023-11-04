Нападающий «Салавата Юлаева» раскрыл причины своего ухода из клуба
17:39, 04 ноя 2023
Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Даниил Скориков поделился подробностями своего ухода из команды. 24-летний форвард был обменян в нижнекамский «Нефтехимик» на финансовую компенсацию. За клуб из Уфы Скориков сыграл лишь 4 матча в Континентальной хоккейной лиге.
По словам хоккеиста, для него это новое испытание в карьере и большой шаг вперёд. Он выразил признательность системе подготовки «Салавата Юлаева», отметив, что многому научился как игрок и человек. В то же время Скориков признался, что ему грустно расставаться с друзьями по команде. Он с нетерпением ждёт возможности проявить себя в новом клубе КХЛ.
Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» заявил, что молодому нападающему необходимо получить игровую практику на более высоком уровне, чем Высшая хоккейная лига, где Скориков выступал до этого.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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