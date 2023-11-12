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Тренер из Франции поделился историей работы в «Салавате Юлаеве»

Тренер из Франции поделился историей работы в «Салавате Юлаеве»

Тренер из Франции Адриан Вальво, отвечающий в «Салавате Юлаеве» за физподготовку спортсменов, поделился историей о том, как он оказался в Уфе.

Ранее он на протяжении 16 лет трудился в тренерском штабе французской сборной по хоккею, а также некоторое время тренировал хоккеистов в минском «Динамо». По словам Адриана, в ним связался Виктор Козлов, который отметил, что его кандидатура была рекомендована несколькими людьми, а резюме француза произвела хорошее впечатление. Вальво подчеркнул, что вместе с главным тренером они обсудили философию и методику работы с игроками, которую он планирует применять.

Как признанию Адриана Вальво, для него большая честь работать в КХЛ, ведь он считает себя наполовину русским - его супруга родом из России, с которой он познакомился на чемпионате мира в северной столице. Их дочь даже говорит сразу на трех языках: русском, французском и английском. Тренер подчеркнул, что он просто работает со спортсменами, а политика его не волнует.

Кроме того, Адриан сравнил Белоруссию и Башкортостан, отметив, что, несмотря на общий язык, у людей в этих республиках разные культуры. К примеру, даже такое простое блюдо как драники сильно отличаются по вкусу и рецептуре.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
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