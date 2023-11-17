«Несвойственные ошибки»: тренер «Салавата Юлаева» недоволен игрой со «Спартаком»

Поражение от лидера чемпионата обернулось горьким разочарованием для главного тренера « Салавата Юлаева » Виктора Козлова. Со счетом 2:6 уфимцы уступили московскому «Спартаку» на его льду, и наставник «юлаевцев» не скрывал своего недовольства итогами встречи.

По словам Козлова, стартовые минуты матча оказались далеки от того, на что рассчитывала команда. Игроки допустили ряд ошибок, нехарактерных для их обычного уровня игры. В то же время у « Салавата » были моменты сравнять счет, однако хозяева площадки реализовали практически все свои голевые возможности.

Тренер подчеркнул, что такой хоккей, как в начале третьего периода, когда его подопечные предприняли попытку переломить ход встречи, должен быть от первой до последней минуты противостояния с лидером конференции. По словам наставника, игроки, безусловно, старались, однако в их действиях было слишком много технических ошибок и потерь шайбы, чего против сильного соперника допускать нельзя. Не помогло «Салавату» и то, что в воротах «Спартака» играл хорошо знакомый уфимцам Андрей Кареев — он провел матч на высочайшем уровне.

Из-за подготовки к предстоящему принципиальному поединку с казанским «Ак Барсом» эту игру пропустили основные защитники Алексей Василевский и Павел Коледов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"