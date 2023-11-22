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Поражение от «Нефтехимика»: Алалыкин о слабом старте и проваленных моментах

Поражение от «Нефтехимика»: Алалыкин о слабом старте и проваленных моментах

Возвращение Данила Алалыкина после травмы в состав «Салавата Юлаева» на матч с «Нефтехимиком», к сожалению, не принесло желаемого результата – команда потерпела поражение со счетом 2:3.

По словам Алалыкина, команда очень плохо начала матч, провалив стартовые моменты как первого, так и второго периодов. Если бы игроки с первой же смены выполняли установки тренерского штаба, ход встречи мог сложиться иначе. Команде не хватило реализации голевых моментов, особенно тех, которые завершаются «голом с мясом». Один гол, забитый Зоркиным, для победы оказался недостаточным.

Алалыкин опроверг мнение о том, что в команде не хватало эмоций. По его словам, в раздевалке царила заряженная атмосфера, тренерский штаб и болельщики также всячески поддерживали игроков. Возможно, сказалось то, что это была уже четвертая игра «Салавата» на выезде.

После перерыва Алалыкин вышел на лед в первом звене нападения вместе с Хмелевским и Ливо. С Хмелевским они уже играли в прошлом сезоне, а с Ливо до травмы Алалыкина провели немало времени в большинстве. Так что хоккеист понимает, чего ждет от него тренерский штаб, и старается оправдать доверие.

На вопрос о том, откуда брать силы для двух предстоящих домашних матчей, Алалыкин ответил, что эмоций и сил в команде всегда хватает, особенно когда рядом болельщики. Игрокам остаётся лишь хорошо играть и радовать поклонников хоккея.

Что касается влияния паузы между матчами, то здесь мнения могут расходиться. С одной стороны, отдых был необходим для восстановления сил. С другой – возможно, команда немного расслабилась и вышла на лед рассеянной. В любом случае, игрокам предстоит серьезно поработать над удержанием концентрации на протяжении всех 60 минут игры.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
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