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«Динамо» прервало полосу неудач, разгромив «Ак Барс» со счетом 4:1

«Динамо» прервало полосу неудач, разгромив «Ак Барс» со счетом 4:1

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду московского «Динамо» встретились хозяева и гости из Казани - команда «Ак Барс». Игра получилась результативной - было заброшено пять шайб, четыре из которых на счету москвичей. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу столичного клуба.

Нападающий «Динамо» Эрик О’Делл дважды поразил ворота гостей, оформив дубль. Еще по одной заброшенной шайбе на счету Павла Кудрявцева и Джордана Уила. Единственную шайбу за казанцев забросил Артем Лукоянов.

Эта победа позволила москвичам прервать неудачную серию из трех поражений подряд и упрочить свои позиции на втором месте в турнирной таблице Западной конференции - после 33 матчей у «Динамо» 47 очков. Гости же, наоборот, не могут выйти из кризиса - «Ак Барс» проиграл уже пятый матч из последних шести.

В следующей игре, 23 ноября, «Динамо» примет на своем льду нижегородское «Торпедо». В это же время «Ак Барс» сыграет в гостях с китайским «Куньлунь Ред Стар».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Ак Барс»
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