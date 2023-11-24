Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом»

Победа «Салавата Юлаева» над «Авангардом» со счетом 3:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ вызвала положительные эмоции у главного тренера команды Виктора Козлова. Он с радостью констатировал факт возвращения команды домой после длительной выездной серии игр.

Наставник отметил отличную поддержку болельщиков, которые активно подбадривали хоккеистов даже в самые сложные моменты встречи. По его словам, команда продемонстрировала хороший старт, эффективный прессинг и контроль шайбы на протяжении большей части матча.

Однако в третьем периоде игра «Салавата» была осложнена рядом удалений, что позволило «Авангарду» захватить инициативу и создать несколько голевых моментов. Козлов отметил слаженные действия игроков в обороне, особенно выделив вратаря Александра Самонова, который надежно сыграл в концовке матча и сохранил победный счет.

Говоря о проблемных моментах, тренер подчеркнул необходимость повышения дисциплины и сокращения количества удалений. По его словам, бесполезные нарушения правил, особенно в атакующей зоне и центральной части поля, являются грубыми ошибками, которые мешают командной игре. Козлов напомнил, что для достижения побед хоккеистам необходимо исправить этот аспект.

Комментируя решение об отправке Алексея Пустозёрова в клуб «Торос», наставник объяснил, что это было сделано с целью обеспечить игроку больше игровой практики и помочь набрать уверенность в своих силах и игровой ритм.

Оценивая выступление Данила Алалыкина после перенесенной травмы, Козлов констатировал, что тот сыграл достойно, но есть еще над чем работать. Тренер выразил уверенность в потенциале хоккеиста и надеется, что его прогресс будет продолжаться.

Козлов также прокомментировал состояние Сергея Шмелева, который недавно переболел. По его словам, игрок уже приступил к тренировкам в щадящем режиме. Главное сейчас – постепенно набирать игровые кондиции, двигаться вперед и не сдавать позиций.

Комментируя поднятый вопрос о нестабильности команды, наставник отметил, что в этом направлении предстоит провести определенную работу. При этом Козлов констатировал, что степень стабильности напрямую зависит от общего уровня и боевого духа коллектива. Когда игроки выкладываются на полную и демонстрируют максимальную самоотверженность, команда способна удерживать планку. Однако в условиях плотного календаря с играми через день вопрос концентрации и поддержания оптимальной формы остается открытым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"