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Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона

Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона

Наставник уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов в недавнем интервью признался в своих переживаниях по поводу неудачного выступления команды в минувшем сезоне.

Главный тренер отметил, что поражения, хоть и болезненны, но помогают обрести новый взгляд на вещи и дают пищу для размышлений о будущем. В частности, по его словам, вылет от "Адмирала" в 1 раунде play-off оказался для него тяжким ударом, и эта неудача не давала Козлову покоя всё прошедшее лето.

Наставник клуба из Уфы признался, что любые поражения своей команды он воспринимает как личное фиаско и глубоко переживает их, даже когда сам был действующим хоккеистом. Однако именно это и придало ему сил для дальнейшей работы. И результат этой работы уже дал о себе знать: сейчас, на старте нового сезона, "Салават Юлаев" идёт в лидирующей группе Восточной конференции, претендуя на роль одного из главных фаворитов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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