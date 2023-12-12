Баширов заявил о возможности подписания нового иностранца в «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» рассматривает возможность подписания еще одного иностранного игрока перед закрытием трансферного окна в КХЛ. Об этом в интервью журналистам заявил гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

В настоящее время в составе команды выступают три легионера — американский нападающий Александр Хмелевски и два канадца: Николас Мелош и Джошуа Ливо. Согласно регламенту КХЛ, в одном матче за «Салават» могут одновременно выходить на лед не более трех иностранных игроков.

Ринат Баширов подчеркнул, что у клуба имеются определенные кандидатуры на это место, и в случае поступления интересного предложения оно будет рассмотрено. Однако новичок должен обладать высоким уровнем мастерства и быть способным усилить игру команды. От какого-либо из трех действующих легионеров «Салават» отказываться не намерен.

В то же время, по словам Баширова, в оборонительных парах «Юлаева» запланирована ротация игроков, а в перспективе она может затронуть и нападающих. В частности, передышка может потребоваться Джошуа Ливо, проведшему все матчи в этом сезоне. Кроме того, хоккеисты всегда подвержены риску получения травм.

Гендиректор уфимской команды подчеркнул, что от потенциального новичка потребуется заинтересованность в выступлении за «Салават» и готовность побороться за место в составе, поскольку гарантированного попадания в основу ему сразу предоставлено не будет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"