Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Баширов заявил о возможности подписания нового иностранца в «Салават Юлаев»

Баширов заявил о возможности подписания нового иностранца в «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» рассматривает возможность подписания еще одного иностранного игрока перед закрытием трансферного окна в КХЛ. Об этом в интервью журналистам заявил гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

В настоящее время в составе команды выступают три легионера — американский нападающий Александр Хмелевски и два канадца: Николас Мелош и Джошуа Ливо. Согласно регламенту КХЛ, в одном матче за «Салават» могут одновременно выходить на лед не более трех иностранных игроков.

Ринат Баширов подчеркнул, что у клуба имеются определенные кандидатуры на это место, и в случае поступления интересного предложения оно будет рассмотрено. Однако новичок должен обладать высоким уровнем мастерства и быть способным усилить игру команды. От какого-либо из трех действующих легионеров «Салават» отказываться не намерен.

В то же время, по словам Баширова, в оборонительных парах «Юлаева» запланирована ротация игроков, а в перспективе она может затронуть и нападающих. В частности, передышка может потребоваться Джошуа Ливо, проведшему все матчи в этом сезоне. Кроме того, хоккеисты всегда подвержены риску получения травм.

Гендиректор уфимской команды подчеркнул, что от потенциального новичка потребуется заинтересованность в выступлении за «Салават» и готовность побороться за место в составе, поскольку гарантированного попадания в основу ему сразу предоставлено не будет.

Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона

Читайте также:

Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok