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Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»

Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»

Опытный голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов поделился интересными подробностями о методах работы главного тренера Виктора Козлова. В настоящее время уфимская команда занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

По словам Самонова, Козлов отличается спокойным и взвешенным подходом, донося свои требования до игроков без излишних эмоций. При этом главный тренер редко срывается на крик из-за ошибок хоккеистов — он может лишь указать на них. Дальнейшие действия зависят уже от самих игроков — если они не сделают правильных выводов, последуют определенные санкции.

Самонов сравнил методы работы тренерского штаба «Салавата» с другими клубами КХЛ. По его словам, в Уфе игроков не наказывают за каждую ошибку и не спешат сажать в запас. Для себя лично вратарь отметил, что обрел стабильность — хотя объем работы стал меньше, чем в «Северстали», ему удается сохранять высокий уровень игры и постоянно выручать команду.

Напомним, Александр Самонов был единственным представителем «Салавата» на прошедшем недавно Матче звезд КХЛ. Также он неоднократно признавался лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги. В течение всей своей карьеры в Уфе Самонов демонстрирует уверенную и стабильную игру в воротах, являясь одним из лидеров команды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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