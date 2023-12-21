«Я готов играть там, где представится такая возможность» — Пустозеров о переходе в «Спартак»

После продолжительной паузы один из лидеров атакующей линии «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров поделился своим видением текущей ситуации в команде и личными планами на будущее.

По словам Пустозерова, перерыв пошел команде на пользу — игроки смогли как следует отдохнуть и набраться сил перед решающими матчами сезона.

Говоря о своем состоянии, Пустозеров заверил, что последствия недавней травмы, полученной в игре с нижнекамским «Торосом», уже не беспокоят его. Хотя результативность нападающего в этом сезоне пока оставляет желать лучшего, он убежден, что к концовке чемпионата обязательно наберет форму и начнет чаще отличаться заброшенными шайбами.

Кроме того, хоккеист прокомментировал слухи о возможном обмене в московский «Спартак». По его словам, переход в другой клуб не является для него какой-то неожиданностью, и он готов играть там, где ему представится такая возможность. При этом Пустозеров подчеркнул, что слухи никак не повлияли на его настрой и отношение к игре.

В заключение нападающий отметил, что всегда много и усердно тренируется в межсезонье, чтобы поддерживать хорошую спортивную форму на протяжении всего чемпионата. Регулярные игры также крайне важны для поддержания игрового тонуса, считает хоккеист.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"