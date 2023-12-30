Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Как играет «Салават Юлаев» на самом деле — откровения защитника

Как играет «Салават Юлаев» на самом деле — откровения защитника

Защитник уфимской команды «Салават Юлаев» Динар Хафизуллин высказал свое мнение о новой тактике клуба и стиле игры главного тренера Виктора Козлова. «Салават Юлаев» называют главным открытием нынешнего сезона КХЛ.

Однако хоккеист призвал не торопиться с выводами, ведь решающие матчи чемпионата еще впереди. При этом Динар Хафизуллин отметил, что две трети регулярного чемпионата уже позади, и команда чувствует себя неплохо — есть игровой ритм, ребята прибавляют в мастерстве, а атмосфера в коллективе положительная.

По мнению защитника, одной из причин прогресса «Салавата» является то, что в команде нет любимчиков, и каждое звено вносит свой вклад в общий успех. Говоря о стиле игры клуба, хоккеист отметил агрессивную компактную игру в обороне с быстрым переходом к атакующим действиям.

Спортсмен не согласился с утверждением, что команда стала играть более открыто — так пытались играть с самого начала сезона. Сейчас есть хороший задел очков, и игра дается легче — меньше давления.

«Я готов играть там, где представится такая возможность» — Пустозеров о переходе в «Спартак»

Читайте также:

«Я готов играть там, где представится такая возможность» — Пустозеров о переходе в «Спартак»
Автор: Семен Подгорный
Фото: Динар Хафизуллин
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok