Как играет «Салават Юлаев» на самом деле — откровения защитника
Защитник уфимской команды «Салават Юлаев» Динар Хафизуллин высказал свое мнение о новой тактике клуба и стиле игры главного тренера Виктора Козлова. «Салават Юлаев» называют главным открытием нынешнего сезона КХЛ.
Однако хоккеист призвал не торопиться с выводами, ведь решающие матчи чемпионата еще впереди. При этом Динар Хафизуллин отметил, что две трети регулярного чемпионата уже позади, и команда чувствует себя неплохо — есть игровой ритм, ребята прибавляют в мастерстве, а атмосфера в коллективе положительная.
По мнению защитника, одной из причин прогресса «Салавата» является то, что в команде нет любимчиков, и каждое звено вносит свой вклад в общий успех. Говоря о стиле игры клуба, хоккеист отметил агрессивную компактную игру в обороне с быстрым переходом к атакующим действиям.
Спортсмен не согласился с утверждением, что команда стала играть более открыто — так пытались играть с самого начала сезона. Сейчас есть хороший задел очков, и игра дается легче — меньше давления.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Динар Хафизуллин
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