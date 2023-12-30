Как играет «Салават Юлаев» на самом деле — откровения защитника

Защитник уфимской команды « Салават Юлаев» Динар Хафизуллин высказал свое мнение о новой тактике клуба и стиле игры главного тренера Виктора Козлова. «Салават Юлаев» называют главным открытием нынешнего сезона КХЛ.

Однако хоккеист призвал не торопиться с выводами, ведь решающие матчи чемпионата еще впереди. При этом Динар Хафизуллин отметил, что две трети регулярного чемпионата уже позади, и команда чувствует себя неплохо — есть игровой ритм, ребята прибавляют в мастерстве, а атмосфера в коллективе положительная.

По мнению защитника, одной из причин прогресса «Салавата» является то, что в команде нет любимчиков, и каждое звено вносит свой вклад в общий успех. Говоря о стиле игры клуба, хоккеист отметил агрессивную компактную игру в обороне с быстрым переходом к атакующим действиям.

Спортсмен не согласился с утверждением, что команда стала играть более открыто — так пытались играть с самого начала сезона. Сейчас есть хороший задел очков, и игра дается легче — меньше давления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Динар Хафизуллин