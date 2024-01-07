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В Уфе скоропостижно скончалась молодая спортсменка

В Уфе скоропостижно скончалась молодая спортсменка

В воскресенье, 7 января 2024 года, стало известно о том, что в столице Башкортостана городе Уфе скоропостижно скончалась молодая спортсменка, представлявшая Россию в шорт-треке. Как сообщил Союз конькобежцев России, по предварительным данным, причиной безвременной кончины 20-летней Анастасии Середы стали тяжелые осложнения, развившиеся на фоне перенесенного ею инфекционного заболевания.

Известно, что в начале декабря 2023 года Анастасия заболела обычным сезонным гриппом. В период лечения этого недуга она не смогла участвовать в спортивных соревнованиях. К сожалению, состояние спортсменки не улучшалось, а наоборот, продолжало ухудшаться, в связи с чем ее пришлось госпитализировать в одну из больниц Уфы. В стационаре девушка внезапно впала в кому, несмотря на все усилия врачей, ее жизнь не удалось спасти.

Согласно сообщениям СМИ, похороны мастера спорта РФ состоятся в ее родном городе Саранске. Близкие и родные девушки в интервью журналистам признались, что совсем не ожидали такого трагического исхода от перенесенного ею обычного сезонного гриппа.

Напомним, что Анастасия Середа в разные годы представляла в шорт-треке Санкт-Петербург и Республику Мордовия. В 2019 году она вошла в 6-ку сильнейших российских шорт-трекисток и в последние годы регулярно занимала призовые места в эстафетах на этапах Кубка России по конькобежному спорту.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Предоставлено Союзом конькобежцев России
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