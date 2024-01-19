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Игрокам «Салавата Юлаева» заблокировали банковские карты

Игрокам «Салавата Юлаева» заблокировали банковские карты

Неожиданные новости пришли из Уфы — игрокам и руководству хоккейного клуба «Салават Юлаев» были внезапно заблокированы банковские карты. Это вызвало шок и возмущение среди болельщиков команды.

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, блокировка произошла без предупреждения. Однако есть надежда, что ситуация разрешится к 1 февраля. Хочется верить, что хоккеисты и руководители клуба смогут абстрагироваться от финансовых проблем и сосредоточиться на игре.

В то же время накануне «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Сибирью» со счетом 4:2. Этот матч имел большое значение для обеих команд. Для новосибирцев речь шла о солидных премиальных в случае выигрыша. А уфимцы закрепились на 3-й строчке Восточной конференции КХЛ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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