Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко высказался после матча с «Сибирью»

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал волевую победу со счетом 4:2 над «Сибирью». Главный тренер уфимцев Виктор Козлов в своем послематчевом комментарии отметил, что команда продемонстрировала характер и бойцовские качества, сумев переломить ход встречи в свою пользу.

Однако наставник «зеленых» также указал на ряд недостатков в игре своих подопечных. По его словам, в отдельные моменты матча подопечные действовали невнимательно в обороне, что позволило сопернику отыграться и сравнять счет. «Мы допустили огрехи, из-за которых пропустили две шайбы. Этого допускать было нельзя», — констатировал Козлов.

Комментируя отсутствие в составе одного из лидеров команды Ливо, наставник зелено-белых отметил, что каждый хоккеист выполняет свою роль в команде. «Нет незаменимых, у нас сбалансированный состав. Ребята, выходящие на замену, тоже берут на себя лидерство и ответственность за игру», — подчеркнул Козлов.

Стратег «Юлаева» напомнил, что особенно сложно сохранять концентрацию на протяжении всего матча, когда команда играет на выезде. «В гостевых играх всегда есть дополнительные трудности с настроем и усталостью после перелета. Но ребята нашли в себе силы переломить ход встречи в свою пользу», — резюмировал наставник.

Эта победа имеет важное турнирное значение для «Салавата», который прочно обосновался на третьем месте в Восточной конференции. До завершения регулярного чемпионата КХЛ осталось совсем немного туров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"