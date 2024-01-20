Тренер «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о молодом хоккеисте клуба

Тренер уфимского « Салавата Юлаева » Олег Филимонов подробно рассказал о своем видении перспектив молодого голкипера команды Семена Вязового. За развитием этого игрока пристально наблюдают не только специалисты, но и болельщики клуба, считающие его одним из самых многообещающих воспитанников хоккейной школы « Салавата ».

По словам наставника, Семен Вязовой выглядел более уверенно и надежно в рамках недавнего матча с «Барысом» по сравнению со своим дебютом в игре против «Сочи». Филимонов отметил огромный талант голкипера, однако подчеркнул, что перед молодым хоккеистом еще множество работы - в частности, по совершенствованию техники вратарской игры и психологической устойчивости. Руководство клуба тесно координирует процесс подготовки Вязового с тренерским штабом «Салавата» - «Тороса», где молодой голкипер получает необходимую игровую практику.

Помимо этого, наставник «Юлаева» отметил, что возможность тренироваться и выходить на лед бок о бок с основными вратарями уфимской команды является для Семена Вязового своего рода мастер-классом ведущих голкиперов КХЛ, что, безусловно, оказывает самое благоприятное влияние на развитие молодого игрока и усиление вратарской линии клуба в целом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"