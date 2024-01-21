Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

Приближается кульминация хоккейного сезона — плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. До конца регулярного чемпионата КХЛ остается чуть более месяца — 16 туров. В этот период команды будут биться за места в турнирной таблице, чтобы получить более выгодную стартовую позицию перед стартом главного турнира сезона.

Ситуация в Западной конференции прояснилась — три лидера уже гарантировали себе участие в плей-офф. А вот Восточная конференция пока остается непредсказуемой — теоретические шансы пробиться в восьмерку сохраняют все клубы.

Салават Юлаев» в данный момент занимает третье место в конференции. Уфимский клуб провел стабильный сезон, однако конкуренция в верхней части турнирной таблицы очень высока. Впереди у « Салавата » еще 16 матчей, исход которых определит окончательные расклады перед плей-офф.

Рассмотрим ближайших конкурентов «Салавата» и их шансы на улучшение или ухудшение текущих позиций. Следом за уфимцами располагаются «Автомобилист» и «Лада» — с разницей в 2 и 3 очка соответственно. Однако у «Салавата» есть игровое преимущество — команда провела на 3 матча меньше соперников. Скорее всего, «Юлаевцы» смогут удержать эти позиции и не допустить обгона.

Более интересная ситуация складывается на вершине турнирной таблицы. Лидирует магнитогорский «Металлург» с отрывом в 8 очков от «Салавата». Однако у «Металлурга» проведено на 2 матча больше. Второй «Авангард» опережает уфимцев на 7 баллов, но количество игр одинаковое у обеих команд. Так что шансы «Салавата» на прорыв вверх выглядят туманными. Скорее всего, итоговое место «Юлаевцев» будет третьим.

А вот кто может стать соперником «Салавата» в первом раунде Кубка Гагарина? Здесь борьба не менее напряженная. За 8 место, дающее последнюю путевку в плей-офф, сражаются сразу три коллектива — «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь». Скорее всего, именно с одним из этих аутсайдеров сыграет «Металлург» или «Авангард».

Что касается непосредственных конкурентов «Юлаевцев», то здесь основная интрига развернется между «Ак Барсом», «Трактором» и «Ладой». Эти команды буквально вплотную преследуют друг друга в турнирной таблице — разрыв составляет всего 3 очка. Борьба в этой группе будет жаркой — каждый будет пытаться занять более высокую позицию ради более удобного соперника по плей-офф. Вряд ли «Ак Барс» захочет встретиться в первом раунде с «Салаватом Юлаевым».

В целом перспективы уфимского клуба выглядят неплохо. Если «Салават» сохранит текущие позиции, в первом раунде ему предстоит сыграть с одним из аутсайдеров конференции. А дальше — если получится обыграть соперника — битва с лидерами КХЛ за право выхода в финал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"