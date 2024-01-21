Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

Приближается кульминация хоккейного сезона — плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. До конца регулярного чемпионата КХЛ остается чуть более месяца — 16 туров. В этот период команды будут биться за места в турнирной таблице, чтобы получить более выгодную стартовую позицию перед стартом главного турнира сезона.

Ситуация в Западной конференции прояснилась — три лидера уже гарантировали себе участие в плей-офф. А вот Восточная конференция пока остается непредсказуемой — теоретические шансы пробиться в восьмерку сохраняют все клубы.

«Салават Юлаев» в данный момент занимает третье место в конференции. Уфимский клуб провел стабильный сезон, однако конкуренция в верхней части турнирной таблицы очень высока. Впереди у «Салавата» еще 16 матчей, исход которых определит окончательные расклады перед плей-офф.

Рассмотрим ближайших конкурентов «Салавата» и их шансы на улучшение или ухудшение текущих позиций. Следом за уфимцами располагаются «Автомобилист» и «Лада» — с разницей в 2 и 3 очка соответственно. Однако у «Салавата» есть игровое преимущество — команда провела на 3 матча меньше соперников. Скорее всего, «Юлаевцы» смогут удержать эти позиции и не допустить обгона.

Более интересная ситуация складывается на вершине турнирной таблицы. Лидирует магнитогорский «Металлург» с отрывом в 8 очков от «Салавата». Однако у «Металлурга» проведено на 2 матча больше. Второй «Авангард» опережает уфимцев на 7 баллов, но количество игр одинаковое у обеих команд. Так что шансы «Салавата» на прорыв вверх выглядят туманными. Скорее всего, итоговое место «Юлаевцев» будет третьим.

А вот кто может стать соперником «Салавата» в первом раунде Кубка Гагарина? Здесь борьба не менее напряженная. За 8 место, дающее последнюю путевку в плей-офф, сражаются сразу три коллектива — «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь». Скорее всего, именно с одним из этих аутсайдеров сыграет «Металлург» или «Авангард».

Что касается непосредственных конкурентов «Юлаевцев», то здесь основная интрига развернется между «Ак Барсом», «Трактором» и «Ладой». Эти команды буквально вплотную преследуют друг друга в турнирной таблице — разрыв составляет всего 3 очка. Борьба в этой группе будет жаркой — каждый будет пытаться занять более высокую позицию ради более удобного соперника по плей-офф. Вряд ли «Ак Барс» захочет встретиться в первом раунде с «Салаватом Юлаевым».

В целом перспективы уфимского клуба выглядят неплохо. Если «Салават» сохранит текущие позиции, в первом раунде ему предстоит сыграть с одним из аутсайдеров конференции. А дальше — если получится обыграть соперника — битва с лидерами КХЛ за право выхода в финал.

Тренер «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о молодом хоккеисте клуба

Читайте также:

Тренер «Салавата Юлаева» откровенно рассказал о молодом хоккеисте клуба
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok