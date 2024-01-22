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Защитник «Салавата Юлаева» поставил исторический рекорд КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» поставил исторический рекорд КХЛ

21 января 2024 года навсегда вошло в летопись российского хоккея. Именно в этот день защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сыграл свой 1000-й матч в КХЛ. Этот поистине исторический результат сделал его первым хоккеистом, кому удалось достичь столь впечатляющей отметки.

Данное событие приковало пристальное внимание не только болельщиков, но и всего спортивного сообщества. Тысяча матчей в КХЛ – это поистине выдающееся достижение, подчеркивающее уникальность и невероятные способности опытнейшего защитника.

Юбилейная игра, в которой Бирюков отметил тысячный матч, завершилась победой «Салавата» над «Амуром» со счетом 3:2 в овертайме. Путь к этому грандиозному результату начался для хоккеиста задолго до образования КХЛ. Теперь его имя навечно вписано золотыми буквами в летопись лиги.

На протяжении карьеры Бирюков выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», дважды завоевывал Кубок Гагарина, а также становился чемпионом мира в составе сборной России. Его профессионализм, трудолюбие и преданность хоккею делают Бирюкова не только легендарной фигурой для своего клуба, но и истинным вдохновением для молодого поколения.

Известие о рекорде защитника вызвало волну поздравлений от руководства лиги и болельщиков. Президент КХЛ Алексей Морозов особо подчеркнул, что 1000 матчей в КХЛ – это поистине выдающееся достижение, отметив огромный вклад Бирюкова в историю лиги и его легендарный статус.

Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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