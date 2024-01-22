Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал жесткое заявление после исторического домашнего матча

«Салават Юлаев» одержал долгожданную победу над «Амуром» в овертайме со счетом 3:2. Эта игра имела особое значение для команды, ведь капитан Евгений Бирюков провел свой 1000-й матч в КХЛ.

Главный тренер Виктор Козлов в своем интервью после матча подчеркнул важность этой победы. Он отметил, что после длительных выездов команда очень хотела порадовать болельщиков, выложиться по максимуму в домашнем матче. И, несмотря на отсутствие свежести после насыщенного графика, команда проявила характер и одержала такую нужную победу.

Также Козлов прокомментировал текущее физическое состояние игроков. Он сказал, что из-за нехватки резервистов приходится выжимать максимум из основных хоккеистов, команда вынуждена адаптироваться к такому плотному календарю. Виктор Козлов добавил, что проблемы с усталостью испытывают все клубы КХЛ, и его подопечные демонстрируют волю к победе, несмотря на физический спад.

Также главный тренер затронул тему предстоящего выезда на Дальний Восток. Он сообщил, что пока не планирует кардинальных изменений в составе, но по ходу тура будут анализироваться различные варианты для минимизации потерь очков.

Подводя итоги, Козлов еще раз назвал победу над «Амуром» важнейшей на данном этапе. Он выразил уверенность, что несмотря на усталость ребята продолжат бороться и покажут характер в предстоящих матчах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"