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Идеальное попадание: легионеры «Салавата Юлаева» творят историю

Идеальное попадание: легионеры «Салавата Юлаева» творят историю

Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев», похоже, идеально угадало с выбором легионеров на нынешний сезон. Если Александр Хмелевский уже в прошлом году стал лидером команды, то от новичков Джоша Ливо и Николаса Мелоша ожиданий было меньше. Но оба новичка проводят начало сезона великолепно.

В частности, по итогам прошлой игровой недели канадский защитник Мелош был признан лучшим игроком недели в КХЛ. Он сыграл три матча и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4». В его активе также четыре силовых приема.

Мелоша мы помним по его жесткой силовой игре — он даже разбил стеклянный борт соперником в одном из матчей. В дебютной игре за «Салават Юлаев» Николас отправил соперника в нокдаун, защищая партнера по команде. Главное для Мелоша — сохранить форму и результативность в плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал жесткое заявление после исторического домашнего матча

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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