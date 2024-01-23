Идеальное попадание: легионеры «Салавата Юлаева» творят историю

Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев», похоже, идеально угадало с выбором легионеров на нынешний сезон. Если Александр Хмелевский уже в прошлом году стал лидером команды, то от новичков Джоша Ливо и Николаса Мелоша ожиданий было меньше. Но оба новичка проводят начало сезона великолепно.

В частности, по итогам прошлой игровой недели канадский защитник Мелош был признан лучшим игроком недели в КХЛ. Он сыграл три матча и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4». В его активе также четыре силовых приема.

Мелоша мы помним по его жесткой силовой игре — он даже разбил стеклянный борт соперником в одном из матчей. В дебютной игре за «Салават Юлаев» Николас отправил соперника в нокдаун, защищая партнера по команде. Главное для Мелоша — сохранить форму и результативность в плей-офф.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"