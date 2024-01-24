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Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал неожиданные заявления после матча с «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал неожиданные заявления после матча с «Амуром»

В среду, 24 января, прошла очередная встреча хоккейных команд «Салават Юлаев» и «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра получилась драматичной — в основное время команды сыграли вничью 2:2, а в серии буллитов со счетом 3:2 победу одержал «Салават Юлаев».

Главный тренер победителей Виктор Козлов в послематчевом интервью поделился своим видением прошедшей битвы на льду. По его словам, игра была тяжелой — «Амур» плотно оборонялся, контролировал среднюю зону и активно бросал по воротам. Однако хоккеисты «Салавата» проявили характер — сравняли счет за минуту до конца при игре в большинстве, а в овертайме создали множество голевых моментов. Реализация же решающих буллитов стала приятным сюрпризом — отличились новые исполнители, которые ранее подобного опыта не имели.

Козлов считает старт длинного выезда команды вполне успешным, несмотря на все трудности матча. Отвечая на вопрос о неучастии в игре нападающих Шмелева и Кулемина, наставник отметил, что они пропустили встречу по причине подготовки к следующей игре. Также тренер объяснил, почему в командировку не взяли дополнительных хоккеистов для ротации состава — сейчас должны играть те, кто есть в распоряжении.

Козлов прокомментировал и вторую пропущенную шайбу в свои ворота, заявив, что там не было ошибки со стороны защитников. На момент гола «Салават Юлаев» играл в меньшинстве, так что эпизод, по мнению специалиста, только подчеркнул сильную игру команды. Следующий матч снова пройдет против хоккеистов «Амура».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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