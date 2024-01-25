Нападающий «Салавата Юлаева» честно рассказал о матче с «Амуром» и кепках Ливо

В хоккейном матче между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» было много интересных и волнительных моментов. После победы своей команды со счетом 3:2 нападающий «Салавата» Матвей Гуськов поделился своими впечатлениями.

По словам Гуськова, игра была тяжелой, так как «Амур» — сильная команда, борющаяся за попадание в плей-офф. Несмотря на это, «Салавату» удалось одержать важную победу. Матвей отметил, что его команда старалась играть активно и создавать голевые моменты. В итоге упорство принесло свои плоды.

Одним из вопросов на пресс-конференции был вопрос о влиянии долгого перелета в Хабаровск на игру. Гуськов признал, что перелет и смена часовых поясов вносят определенные сложности в адаптацию. Но команда старается придерживаться привычного уфимского распорядка дня и режима. К тому же играть в столь раннее по местному времени время было непривычно, но хоккеист подчеркнул, что это часть их работы, к которой нужно быть готовым.

Говоря об отыгрыше двух шайб, форвард отметил слаженную командную игру в обороне «Амура». Но « Салават » продолжал атаковать и сумел реализовать свои моменты. По мнению спортсмена, в этом успехе сыграла роль сплоченность команды и вера друг в друга. Каждый хоккеист был уверен, что партнеры по звену поддержат и помогут отыграться.

Одним из ключевых эпизодов стало снятие вратаря — это принесло положительный результат. По словам Гуськова, команда всегда верит в победу до последней секунды. Это помогает им часто вырвать победы в концовках матчей.

В завершение нападающий рассказал забавный случай о шутках в команде по поводу кепок вратаря Джошуа Ливо. Якобы Даниил Башкиров уже заслужил одну кепку за результативную игру в овертаймах и сериях буллитов. Гуськов пошутил, что если Башкиров продолжит в том же духе, то Ливо раздаст всю коллекцию кепок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"