Лидер «Салавата Юлаева» грубо послал оператора после матча в прямом эфире

После победного матча со счётом 3:0 против команды из Хабаровска вратарь « Салавата Юлаева » Александр Самонов позволил себе неподобающие выражения в адрес оператора телевизионной съёмки.

В тот момент, когда игроки традиционно обменивались рукопожатиями после финального свистка, работник телекомпании, ведущей прямую трансляцию матча, подъехал вплотную к группе хоккеистов, что, видимо, помешало им провести постматчевый ритуал. Находясь в состоянии эмоционального подъёма после напряжённой игры, Самонов грубо выразился в адрес оператора: «Да уйди ты, *** *** (блин)».

Позже в интервью вратарь принёс свои извинения человеку, ставшему невольной мишенью для его гнева. По словам хоккеиста, оператор чересчур близко подъехал к группе игроков, из-за чего они не смогли провести традиционный обмен рукопожатиями. Находясь в состоянии спортивного азарта после напряжённого поединка, Самонов выбрал не самые удачные слова для выражения своего недовольства действиями телевизионщика. Как признался вратарь, ему было сложно сразу переключиться с боевого настроя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"