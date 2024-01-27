Главный тренер «Салавата Юлаева» сделал жесткие заявления после матча с «Амуром»

После победной игры с «Амуром» главный наставник « Салавата Юлаева » Виктор Козлов поделился своим видением прошедшей встречи. Он отметил безупречную игру хоккеистов на протяжении всего матча, особо выделив их четкость действий с шайбой, грамотные перемещения по площадке и точные передачи.

Козлов также позитивно оценил работу спецбригад как в большинстве, так и в меньшинстве, указав на удачные эпизоды. Вместе с тем, наставник выразил сожаление в связи с травмой Коледова и сообщил, что самочувствие хоккеиста будет тщательно изучено на следующий день.

Отдельно тренер отметил важные шайбы, заброшенные Николаем Кулеминым, отдав должное профессионализму этого игрока. Он прокомментировал выбор Огирчука в первую спецбригаду, пояснив, что для реализации большинства команде требовались четверо праворуких нападающих и один леворукий форвард для работы непосредственно у ворот соперника.

Пристальное внимание Виктор Козлов уделил хет-трику 37-летнего Кулемина. Наставник подчеркнул высочайший профессионализм этого хоккеиста, его постоянную работу над собой и стремление к самосовершенствованию. По словам тренера, именно благодаря такому подходу игрок добивается впечатляющих результатов на льду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"