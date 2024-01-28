Один из лидеров «Салавата Юлаева» раскрыл секрет трех шайб против «Амура»

Недавний матч между « Салаватом Юлаевым » и «Амуром», завершившийся со счетом 3:0 в пользу уфимской команды, принес нападающему «Юлаева» Николаю Кулемину радость хет-трика. В интервью после игры Кулемин поделился своими впечатлениями от этой победы.

По словам хоккеиста, встречи с «Амуром» из года в год отличаются высоким уровнем сложности — соперники прочно держат оборону, отвоевывают каждое очко. Тем ценнее две победы « Салавата » на выезде на Дальнем Востоке. Кулемин отметил, что команде пришлось непросто, особенно в первой игре. Однако во втором матче «Юлаев» сумел адаптироваться, внеся некоторые коррективы в игру в средней зоне и сделав акцент на атакующие действия. Это позволило одержать уверенную победу.

Когда речь зашла об адаптации к часовым поясам, Кулемин пошутил, что хоккеисты стараются придерживаться привычного режима, «не меняя время по часам». Трудности действительно возникли после перелета, в первом матче команда выглядела не слишком бодро. Однако ко второй игре силы восстановились, что и принесло желанный результат.

Кулемин с удовольствием вспомнил о своем предыдущем хет-трике — это была его дебютная игра за «Салават Юлаев» против «Барыса». Нападающий тепло поблагодарил партнеров по команде за результативные передачи, благодаря которым ему оставалось лишь «добить» шайбу в ворота. Такая слаженная командная игра и принесла «Юлаеву» очередную значимую гостевую победу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"