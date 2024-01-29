Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил свой рискованный шаг: он все изменил

Недавнее поражение « Салавата Юлаева » в овертайме со счетом 4:5 от «Адмирала» в очередном матче на выезде на Дальнем Востоке не могло не вызвать разочарования у болельщиков команды. Однако главный тренер Виктор Козлов в своих комментариях постарался объективно проанализировать ключевые моменты игры и принятые им решения.

«Это игра три на три, у нас уже было одно очко, а почему бы не рискнуть ради второго?».

По словам Козлова, несмотря на то, что « Салават » сумел отыграться со счетом 0:2 и даже выйти вперед, в концовке матча игроки недостаточно дисциплинированно сыграли в обороне, что и позволило сопернику реализовать численное преимущество и сравнять счет. Главный тренер также прокомментировал свое решение снять вратаря в овертайме:

Отдельно Козлов остановился на игре Егора Сучкова, который на протяжении восьми матчей не набирал очков. По мнению тренера, Сучков вносит много полезных действий в игру команды, поэтому ему важно поверить в себя и проявить больше решительности в завершении атак.

«Он добрый и ответственный парень, ищет партнера для передачи. Но нужно быть увереннее в своем броске», — подчеркнул Козлов.

Наконец, главный тренер «Салавата Юлаева» высказал слова поддержки в адрес Шакира Мухамадуллина, который на днях дебютировал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс». По словам Козлова, тренерский штаб поздравил Мухамадуллина с дебютом и дал ему советы по дальнейшей работе.

«Он отлично себя проявил и прислушался к нашим рекомендациям. Теперь Шакиру предстоит своей игрой убедить тренера „Сан-Хосе“, что он достоин места в основном составе команды НХЛ», — резюмировал Козлов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"