Чемпион Олимпиады высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве»

Чемпион Олимпиады Александр Пашков в интервью выразил свое мнение о выходе « Салавата Юлаева » в play-off КХЛ. По его словам, уфимский клуб заслуженно пробился в весеннюю часть чемпионата, одержав победу над «Адмиралом» и закрепив за собой место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Александр Пашков отметил, что в целом « Салават Юлаев» проводит хороший сезон и это подтверждает выход в плей-офф. Он высоко оценил работу тренерского штаба клуба, которому удалось максимально эффективно использовать потенциал нынешнего состава, несмотря на скепсис некоторых экспертов в начале сезона.

Спортсмен особенно отметил игру Александра Хмелевски, ставший настоящим лидером команды в этом сезоне. По словам Александра Пашкова, если раньше результат в уфимском клубе во многом зависел от легионеров, то теперь пришло новое поколение российских игроков, которые растут и прогрессируют, становясь ключевыми фигурами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"