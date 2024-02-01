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Чемпион Олимпиады высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве»

Чемпион Олимпиады высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве»

Чемпион Олимпиады Александр Пашков в интервью выразил свое мнение о выходе «Салавата Юлаева» в play-off КХЛ. По его словам, уфимский клуб заслуженно пробился в весеннюю часть чемпионата, одержав победу над «Адмиралом» и закрепив за собой место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Александр Пашков отметил, что в целом «Салават Юлаев» проводит хороший сезон и это подтверждает выход в плей-офф. Он высоко оценил работу тренерского штаба клуба, которому удалось максимально эффективно использовать потенциал нынешнего состава, несмотря на скепсис некоторых экспертов в начале сезона.

Спортсмен особенно отметил игру Александра Хмелевски, ставший настоящим лидером команды в этом сезоне. По словам Александра Пашкова, если раньше результат в уфимском клубе во многом зависел от легионеров, то теперь пришло новое поколение российских игроков, которые растут и прогрессируют, становясь ключевыми фигурами.

Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина

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Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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