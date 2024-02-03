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Счета заморожены: «Салават Юлаев» привлек внимание надзорных органов

Счета заморожены: «Салават Юлаев» привлек внимание надзорных органов

«Салават Юлаев» столкнулся с финансовыми трудностями и попал в поле зрения контролирующих органов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы привлек пристальное внимание надзорных структур в связи с возникшими проблемами с выплатой заработных плат. Команда получила официальное предупреждение от трудовой инспекции. Повторяется ситуация прошлого года, когда в клубе наблюдались задержки с выдачей зарплат из-за заморозки банковских счетов.

Данная мера со стороны инспекции носит в основном предостерегающий характер и не влечет за собой серьезных последствий. Однако счета хоккейного клуба по-прежнему заблокированы по требованию налоговых органов. Это чревато дальнейшими задержками заработных плат хоккеистов накануне старта плей-офф, который намечен на начало марта. Напомним, что в прошлом году клуб накопил примерно 230 миллионов рублей долгов по зарплате.

Блокировка счетов «Салавата Юлаева» в шести банках произошла во вторник по требованию Федеральной налоговой службы. Выяснилось, что у клуба имеется задолженность по налогу на доходы физических лиц и отчислениям в социальные фонды. Общая сумма долгов невелика — около 23 миллионов рублей. В клубе заявили, что данная мера носит временный характер и пообещали погасить все имеющиеся задолженности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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