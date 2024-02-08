Главный тренер «Салавата Юлаева» честно рассказал о проблемах команды

В интервью после победного матча с ЦСКА главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился своим видением игры. По его оценке, встреча была насыщена голевыми моментами и отличалась интригующим, быстрым течением событий на льду.

Особое внимание наставник уделил игре вратарей обоих команд. Он отметил, что голкиперы совершили множество важных сэйвов, не позволивших соперникам открыть счет. Козлов признал, что крупные габаритные игроки ЦСКА создавали дополнительные трудности для его подопечных.

Тренер выразил удовлетворение действиями команды, особенно в третьем периоде. По его словам, хоккеисты проявили настоящий характер и силу воли, борясь за победу до последней минуты. Он подчеркнул, что все четыре звена хорошо отработали и справились с поставленными задачами.

В отдельности Виктор Козлов похвалил игру Александра Самонова, который не только отстоял ворота на ноль, но и отдал результативную передачу после предыдущего матча. Тренер выразил уверенность в стабильно высоком уровне вратаря.

Несмотря на победу, команда столкнулась с травмами у Кулемина и Василевского. Козлов отметил, что каждый день на восстановление после подобных повреждений имеет большое значение. Решение об участии игроков в следующих матчах будет принято после выходных. Наставник надеется на скорейшее выздоровление футболистов и их возвращение на лед.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ХК "Салават Юлаев"