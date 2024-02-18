«Салават Юлаев» установил мировой рекорд

22:06, 18 фев 2024

В минувшем противостоянии со СКА в Санкт-Петербурге уфимский «Салават Юлаев» не только продемонстрировал волю к победе, но и стал свидетелем знаменательного события — установления нового мирового рекорда по посещаемости хоккейного матча!

Более 21 тысячи болельщиков заполнили трибуны «СКА-Арены», желая стать частью этого исторического момента. Несмотря на поражение «Салавата» со счетом 0:2, атмосфера на стадионе была наэлектризована, а азарт и поддержка фанатов не стихали ни на секунду.

Стоит отметить, что для «СКА-Арены», вмещающей 21,5 тысячи человек, это уже третий подряд матч, где количество зрителей превысило 21 тысячу. Дебютные официальные игры на этой арене состоялись в декабре, когда стадион с гордостью принимал Матч Звезд КХЛ.

Главный тренер СКА не преминул отметить знаменательность события, подчеркнув, что именно в игре с «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд.

Тем временем, «Салават Юлаев», занимающий 3-ю строчку в Восточной конференции КХЛ, продолжает борьбу за высокие места. До окончания регулярного чемпионата осталось всего 4 игры, и у команды есть все шансы на успешное завершение сезона.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"