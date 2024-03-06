Спортсмены из России не смогут участовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже

17:53, 06 мар 2024

В преддверии Паралимпийских игр в Париже, Международный паралимпийский комитет (МПК) омрачил атмосферу соревнований, объявив о запрете для спортсменов из России и Беларуси участвовать в церемонии открытия. Это решение, хоть и не отстраняющее их от участия в играх, омрачает паралимпийский дух и ставит под сомнение принцип равенства.

Спортсмены из этих стран, хоть и допущенные к соревнованиям, будут вынуждены участвовать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Церемония открытия, символизирующая единение и торжество паралимпийского движения, останется для них недоступной.

Стоит отметить, что генассамблея МПК не поддержала приостановку членства Паралимпийского комитета России, что можно рассматривать как компромиссное решение. Тем не менее, запрет на участие в церемонии открытия создает прецедент дискриминации.

Автор: Семен Подгорный