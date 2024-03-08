Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке

11:47, 08 мар 2024

Сегодня на льду «Уфа-Арены» развернётся пятая, решающая битва в противостоянии «Салават Юлаев» и «Трактор» в рамках плей-офф КХЛ. На кону — путевка в следующий раунд Кубка Гагарина.

Обе команды продемонстрировали упорную борьбу на протяжении всей серии. «Салават Юлаев», ведомый опытным тренером Виктором Козловым, дважды одерживал победу, но «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина не сдается, сравняв счет в серии 2-2.

Встреча в Уфе обещает стать настоящим хоккейным спектаклем. «Салават Юлаев», действуя на домашнем льду, будет заручиться поддержкой своих преданных болельщиков, жаждущих увидеть победу своих любимцев. «Трактор», в свою очередь, не намерен отступать и сделает все возможное, чтобы вырвать победу и продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

Статистика очных встреч говорит в пользу «Салават Юлаева»: 33 победы в 56 матчах против 23 у «Трактора». Однако в плей-офф все начинается с чистого листа, и шансы обеих команд на успех равны.

Прямая трансляция пятого матча серии будет доступна на телеканалах KHL и БСТ. Начало игры — в 16:30 по местному времени. Не пропустите ледовое сражение, которое определит имя победителя в этой напряженной серии!

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"