Неожиданный прогноз: букмекеры назвали фаворита в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
13:59, 10 мар 2024
В воскресенье, 10 марта, челябинская ледовая арена станет местом ожесточенного противостояния между «Салаватом Юлаевым» и местным «Трактором» в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало этого, без преувеличения, судьбоносного матча назначено на 16:30 по уфимскому времени.
На данный момент серия находится на острие ножа — челябинцы ведут со счетом 3:2 и имеют шанс добить соперника на домашнем льду. Однако аналитики считают, что у уфимской команды есть хорошие шансы продлить это ледовое противостояние.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям в основное время, выставив коэффициент 2.50 на их победу против 2.75 на победу «Трактора». Ничейный исход оценивается котировкой 3.80. Но если смотреть на общие шансы на выход в следующий раунд, то ситуация выглядит более равной: 1.82 на уфимцев против 1.98 на челябинский клуб.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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