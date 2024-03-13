Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева»

«Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева»

23:09, 13 мар 2024

В начале марта завершилась упорная битва в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге. Челябинский «Трактор», проявив несгибаемую волю к победе, сумел одолеть уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии.

По словам заслуженного тренера России Владимира Плющева, исход противостояния был трудно предсказуем. «Салават Юлаев» и «Трактор» шли практически вровень в течение всего регулярного сезона, представляя собой достойных и равных соперников. Однако челябинцы смогли вытянуть серию благодаря запасу моральных и волевых качеств, что заслуживает высокой оценки.

Для уфимского коллектива нынешнее выбывание из борьбы за Кубок Гагарина стало повторением прошлогоднего сценария. Тогда «Салават Юлаев» также потерпел поражение в первом раунде плей-офф, уступив владивостокскому «Адмиралу» с тем же счётом 2-4.

Очевидно, что в этом сезоне от уфимцев не ожидалось многого из-за потери ряда ключевых игроков. Тем не менее, поклонники надеялись на лучший результат от команды, некогда доминировавшей в КХЛ. Несмотря на равенство сил между соперниками, челябинцы проявили характер истинных бойцов, вырвав трудную победу.

Неожиданный прогноз: букмекеры назвали фаворита в матче «Трактор» — «Салават Юлаев» Неожиданный прогноз: букмекеры назвали фаворита в матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина
Спорт в Башкирии
Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина
Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке
Спорт в Башкирии
Битва за Кубок Гагарина: «Салават Юлаев» и «Трактор» сходятся в решающей схватке
Гендиректор «Салавата Юлаева» поделился планами на сезон
Спорт в Башкирии
Гендиректор «Салавата Юлаева» поделился планами на сезон
Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина
Спорт в Башкирии
Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok