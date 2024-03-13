«Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева»

23:09, 13 мар 2024

В начале марта завершилась упорная битва в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге. Челябинский «Трактор», проявив несгибаемую волю к победе, сумел одолеть уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии.

По словам заслуженного тренера России Владимира Плющева, исход противостояния был трудно предсказуем. «Салават Юлаев» и «Трактор» шли практически вровень в течение всего регулярного сезона, представляя собой достойных и равных соперников. Однако челябинцы смогли вытянуть серию благодаря запасу моральных и волевых качеств, что заслуживает высокой оценки.

Для уфимского коллектива нынешнее выбывание из борьбы за Кубок Гагарина стало повторением прошлогоднего сценария. Тогда «Салават Юлаев» также потерпел поражение в первом раунде плей-офф, уступив владивостокскому «Адмиралу» с тем же счётом 2-4.

Очевидно, что в этом сезоне от уфимцев не ожидалось многого из-за потери ряда ключевых игроков. Тем не менее, поклонники надеялись на лучший результат от команды, некогда доминировавшей в КХЛ. Несмотря на равенство сил между соперниками, челябинцы проявили характер истинных бойцов, вырвав трудную победу.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"