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«Эмоций сейчас нет»: защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал вылет родной команды

«Эмоций сейчас нет»: защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал вылет родной команды

23:14, 13 мар 2024

Защитник «СЮ» Алексей Василевский, вернувшийся в родной клуб, откровенно поделился эмоциями после выбывания команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Несмотря на бурю чувств, охватившую игроков после упорной борьбы, он с горечью констатировал: каждый матч решался минимальным преимуществом соперника, и победа была так близка, что, казалось, ее можно потрогать руками.

Василевский подчеркнул, что команда сражалась единым фронтом, вкладывая в каждую игру все силы и веру в успех. Отдельных слов благодарности удостоились верные болельщики, заполнявшие трибуны на протяжении всего сезона и создававшие неповторимую атмосферу поддержки. Их присутствие придавало особую ценность возвращению Василевского в родной клуб.

Хоть горечь поражения и омрачила радость борьбы, Василевский убежден, что подобный опыт лишь закалит команду и поможет извлечь важные уроки. Он призвал партнеров по команде правильно проанализировать ситуацию, сделать выводы и продолжать усердно трудиться, чтобы в ближайшем будущем добиться желанного триумфа. Ведь Уфа – истинный хоккейный город, где зеленые сердца болельщиков бьются в унисон с командой не только в столице, но и по всей Башкирии.

«Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева» «Исход противостояния был трудно предсказуем» - тренер Плющев о проигрыше «Салавата Юлаева»
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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