Челябинская дубина: как кулак Робинсона помог «Трактору» деморализовать «Салават Юлаев»
23:20, 13 мар 2024
В напряженной хоккейной битве между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» произошел инцидент, который, по мнению руководства челябинского клуба, сыграл решающую роль. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин не скрывал своего одобрения действий американского форварда Чарльза Робинсона, который нокаутировал капитана уфимской команды Григория Панина одним мощным ударом.
По словам Савина, неожиданная вспышка агрессии со стороны Робинсона оказала серьезное психологическое давление на соперника.
— Силовое воздействие положительно повлияло на эмоциональный фон нашей команды и отрицательно на соперника, — отметил руководитель «Трактора».
Савин подчеркнул, что нокдаун Панина не являлся преднамеренной тактикой, однако он полностью поддерживает решение Робинсона, известного под прозвищем «Бадди».
— Бадди действовал абсолютно правильно, я полностью поддерживаю все его решения, — заявил генеральный директор.
Несмотря на спорный характер эпизода, Савин выразил надежду, что Робинсон продолжит демонстрировать свой бойцовский характер и приносить пользу команде.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК «Трактор»
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