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Сокрушительный провал «Салавата Юлаева»: бывший форвард призывает к кардинальным переменам в руководстве клуба

Сокрушительный провал «Салавата Юлаева»: бывший форвард призывает к кардинальным переменам в руководстве клуба

23:27, 13 мар 2024

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги в очередной раз обернулся горьким разочарованием для болельщиков уфимского «Салавата Юлаева». Несмотря на высокие ожидания, команда вылетела на самой ранней стадии, так и не сумев преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Игорь Григоренко, бывший нападающий клуба, убежден, что подобные неудачи неизбежно приведут к масштабным переменам в руководстве.

В эксклюзивном интервью Григоренко выразил решительную позицию, подчеркнув, что подобные провалы уже стали систематическими для всей хоккейной системы «Салавата Юлаева».
— Молодежные составы также терпят фиаско — «Толпар» опустился в Серебряный дивизион МХЛ, что красноречиво свидетельствует о глубоких проблемах на всех уровнях организации, — резюмировал экс-форвард.

По его мнению, нынешнее руководство исчерпало возможности для эффективного управления клубом. Григоренко призвал уступить место новым лидерам, способным обеспечить долгожданный прорыв.

— Порой даже самый выдающийся полководец должен признать поражение и с достоинством сложить полномочия. Посмотрим, примут ли в «Салавате» мудрое решение и направят клуб по верному пути, — заключил он.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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