Сокрушительный провал «Салавата Юлаева»: бывший форвард призывает к кардинальным переменам в руководстве клуба

23:27, 13 мар 2024

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги в очередной раз обернулся горьким разочарованием для болельщиков уфимского «Салавата Юлаева». Несмотря на высокие ожидания, команда вылетела на самой ранней стадии, так и не сумев преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Игорь Григоренко, бывший нападающий клуба, убежден, что подобные неудачи неизбежно приведут к масштабным переменам в руководстве.

— Молодежные составы также терпят фиаско — «Толпар» опустился в Серебряный дивизион МХЛ, что красноречиво свидетельствует о глубоких проблемах на всех уровнях организации, — резюмировал экс-форвард.

В эксклюзивном интервью Григоренко выразил решительную позицию, подчеркнув, что подобные провалы уже стали систематическими для всей хоккейной системы «Салавата Юлаева».

По его мнению, нынешнее руководство исчерпало возможности для эффективного управления клубом. Григоренко призвал уступить место новым лидерам, способным обеспечить долгожданный прорыв.

— Порой даже самый выдающийся полководец должен признать поражение и с достоинством сложить полномочия. Посмотрим, примут ли в « Салавате » мудрое решение и направят клуб по верному пути, — заключил он.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"