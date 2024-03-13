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«Салават Юлаев» после проигрыша отправляется в тур по Башкирии

«Салават Юлаев» после проигрыша отправляется в тур по Башкирии

23:37, 13 мар 2024

Уфимский «Салават Юлаев», досрочно завершив выступление в нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги, решил навестить своих преданных болельщиков по всей республике.

Как сообщает официальный источник уфимцев, уже в четверг, 14 марта, стартует масштабный #МатурТур, в рамках которого хоккеисты посетят сразу три небольших населенных пункта Башкортостана. Хоккеисты прибудут в Суук-Чишму (улица Фрунзе, 17), Благовещенск (Комарова, 19/1) и Языково (Победы, 2/1), чтобы пообщаться с местными жителями и подарить им частичку хоккея.

Напомним, что «Салават Юлаев» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда плей-офф, потерпев поражение от челябинского «Трактора» в шести встречах.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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