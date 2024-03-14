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«Не особо уравновешенный»: в ФК «Уфа» назначили нового гендиректора. Кто он и почему ругался с чиновниками?

«Не особо уравновешенный»: в ФК «Уфа» назначили нового гендиректора. Кто он и почему ругался с чиновниками?

11:04, 14 мар 2024

В футбольном клубе «Уфа» назначен новый генеральный директор — Сергей Фельдман, фигура яркая и неординарная. Этот человек, некогда игравший в командах «СКА-Хабаровск» и «Амур», а также поколесивший по зарубежным клубам, в прошлом не раз оказывался в центре конфликтных ситуаций. Его путь на манежеджерском поприще отмечен как успехами, так и громкими скандалами.

Карьера Фельдмана в качестве футболиста была непродолжительной. Начав в 1986 году в хабаровском СКА, где он выступал на позиции нападающего, спортсмен немного поиграл и в других командах, но серьезных высот не достиг. Зато в административной сфере его ждали головокружительные взлеты и стремительные падения.

В 2005 году Фельдману доверили руководство клубом «СКА-Энергия» из Хабаровска. На этом посту он продержался целое десятилетие, после чего возглавил брянское «Динамо». Однако здесь его ждала одна из самых скандальных страниц биографии.

Проработав в «Динамо» каких-то полтора месяца, Фельдман впал в конфликт с президентом клуба, который одновременно являлся заместителем губернатора региона. По словам чиновника Сергея Тимошенко, руководитель оказался «неуравновешенным человеком». Сам Фельдман парировал эти обвинения с присущей ему горячностью: «Он возомнил себя царем и богом. Считает, что разбирается в спорте лучше профессионалов».

После этой бурной ссоры специалист на время отошел от больших дел. Но не прошло и года, как ему вновь представился шанс проявить свои способности. В июле 2023-го Фельдман занял пост исполнительного директора в клубе «Уфа». Перед ним стояла амбициозная задача — вывести команду в Первую лигу.

И вот, спустя восемь месяцев, ему доверили полномочия генерального директора уфимского клуба. «Уфа» под его руководством действительно имеет неплохие шансы на повышение в классе — сейчас команда идет второй в своей группе Второй лиги. Впрочем, турнир только стартовал, и говорить о чем-либо окончательно рано.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Fcufa.pro
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