«Сейчас об этом можно сказать»: главный тренер «Салавата Юлаева сообщил о травме Самонова во время игр play-off
19:20, 14 мар 2024
Уфимский клуб «Салават Юлаев» завершил свой путь в плей-офф текущего сезона, однако недавно стали известны примечательные детали о роли, которую сыграл основной вратарь команды в решающих матчах. Согласно словам главного тренера Виктора Козлова, голкипер Александр Самонов проявил самоотверженность, продолжая защищать ворота своей команды, несмотря на травму.
В откровенном интервью Козлов поделился:
«Теперь можно об этом сказать — да, Самонов действительно выходил на лед с повреждением. Как и многие другие ребята, он играл, превозмогая боль».
Наставник пояснил причины своего решения и отметил самоотверженность вратаря:
«Саша — наш бесспорный первый номер, поэтому я решил довериться ему до самого конца».
Травмированный голкипер провел на льду все шесть матчей плей-офф своей команды. За это время ему пришлось отразить огромное количество бросков, и процент его отраженных атак составил внушительные 90,6% при пропущенных 14 шайбах.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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