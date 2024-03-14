«Сейчас об этом можно сказать»: главный тренер «Салавата Юлаева сообщил о травме Самонова во время игр play-off

19:20, 14 мар 2024

Уфимский клуб «Салават Юлаев» завершил свой путь в плей-офф текущего сезона, однако недавно стали известны примечательные детали о роли, которую сыграл основной вратарь команды в решающих матчах. Согласно словам главного тренера Виктора Козлова, голкипер Александр Самонов проявил самоотверженность, продолжая защищать ворота своей команды, несмотря на травму.

«Теперь можно об этом сказать — да, Самонов действительно выходил на лед с повреждением. Как и многие другие ребята, он играл, превозмогая боль».

В откровенном интервью Козлов поделился:

Наставник пояснил причины своего решения и отметил самоотверженность вратаря:

«Саша — наш бесспорный первый номер, поэтому я решил довериться ему до самого конца».

Травмированный голкипер провел на льду все шесть матчей плей-офф своей команды. За это время ему пришлось отразить огромное количество бросков, и процент его отраженных атак составил внушительные 90,6% при пропущенных 14 шайбах.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"