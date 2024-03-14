Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Сейчас об этом можно сказать»: главный тренер «Салавата Юлаева сообщил о травме Самонова во время игр play-off

«Сейчас об этом можно сказать»: главный тренер «Салавата Юлаева сообщил о травме Самонова во время игр play-off

19:20, 14 мар 2024

Уфимский клуб «Салават Юлаев» завершил свой путь в плей-офф текущего сезона, однако недавно стали известны примечательные детали о роли, которую сыграл основной вратарь команды в решающих матчах. Согласно словам главного тренера Виктора Козлова, голкипер Александр Самонов проявил самоотверженность, продолжая защищать ворота своей команды, несмотря на травму.

В откровенном интервью Козлов поделился:
«Теперь можно об этом сказать — да, Самонов действительно выходил на лед с повреждением. Как и многие другие ребята, он играл, превозмогая боль».

Наставник пояснил причины своего решения и отметил самоотверженность вратаря:

«Саша — наш бесспорный первый номер, поэтому я решил довериться ему до самого конца».

Травмированный голкипер провел на льду все шесть матчей плей-офф своей команды. За это время ему пришлось отразить огромное количество бросков, и процент его отраженных атак составил внушительные 90,6% при пропущенных 14 шайбах.

«Салават Юлаев» после проигрыша отправляется в тур по Башкирии «Салават Юлаев» после проигрыша отправляется в тур по Башкирии
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»
Спорт в Башкирии
Вратарь раскрыл секрет: за что штрафуют в «Салавате Юлаеве»
Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»
Спорт в Башкирии
Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста
---
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста
Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона
Спорт в Башкирии
Тренер «Салавата Юлаева» откровенно признался об итогах провального сезона


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok