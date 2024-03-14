«Второй год подряд — горькая пилюля»: тренер Козлов о вылете «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина
19:28, 14 мар 2024
В столице Башкирии царит атмосфера разочарования после раннего вылета хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина. Главный тренер команды Виктор Козлов в откровенном интервью признал, что игроки не оправдали возложенных на них ожиданий в решающих матчах на вылет.
Козлов начал с того, что отдал должное хорошему выступлению своих подопечных в регулярном чемпионате КХЛ, которое подарило болельщикам в Уфе долгожданный праздник качественного хоккея. Однако затем наставник перешел к жесткой критике игры команды в плей-офф.
— Чтобы преуспеть в играх на вылет, нам необходимо коренным образом менять подходы и стиль игры, — прямо заявил Козлов. — То, что мы демонстрировали в этой стадии турнира, явно не соответствует уровню, который требуется для завоевания трофея.
Досрочный вылет во второй раз подряд на старте плей-офф Кубка Гагарина стал для «Салавата» горькой пилюлей. По мнению тренера, теперь клубу предстоит серьезно поработать над ошибками, чтобы в следующем сезоне выступить намного лучше и избежать подобных неудач.
В нынешнем розыгрыше Кубка уфимская команда потерпела поражение от «Трактора» из Челябинска, уступив сопернику в серии до четырех побед со счетом 2-4.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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