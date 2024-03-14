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Букмекеры озвучили ставки на главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина

Букмекеры озвучили ставки на главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина

19:35, 14 мар 2024

В преддверии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги эксперты букмекерских контор определили главных фаворитов в борьбе за заветный Кубок Гагарина. По их мнению, наибольшие шансы на итоговый триумф имеют представители столичных регионов.

Безоговорочным лидером по коэффициентам выступает санкт-петербургский СКА. Ставки на победу «армейцев» принимаются с коэффициентом 3.20, что существенно превышает показатели ближайших конкурентов. Не отстают московские динамовцы с котировкой 3.50. Замыкает тройку лидеров ярославский «Локомотив» с показателем 5.50.

В числе аутсайдеров, по версии экспертов, оказались екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор» с коэффициентами 25.00 и 20.00 соответственно. Не слишком высоко оценены шансы омского «Авангарда» — 10.00, а также московского «Спартака» — 11.00.

Магнитогорский «Металлург» занимает промежуточное положение с котировкой 7.00, делящее команды примерно на две равные группы фаворитов и аутсайдеров по оценкам букмекеров.

Стоит отметить, что данные коэффициенты носят предварительный характер и будут уточняться по ходу плей-офф. Однако уже сейчас ясно — гонка за главный трофей КХЛ обещает стать крайне напряженной и непредсказуемой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Спорт-экспресс"
Теги: хоккей КХЛ кубок гагарина
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