Стало известно, останутся ли в руководстве «Салавата Юлаева» Баширов и Козлов

15:17, 15 мар 2024

Несмотря на очередной досрочный вылет из кубковой гонки, высшее руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» решило сохранить курс. По информации Telegram-канала «Хоккейная правда», генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов останутся у руля команды.

Как сообщается, такое решение было принято после встречи клубного руководства и тренерского штаба с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Видимо, его мнение стало определяющим в этой непростой ситуации.

Завершившийся сезон стал вторым подряд, когда «юлаевцы» не смогли преодолеть первую стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На этот раз их одолел «Трактор» из Челябинска, выбив уфимцев из борьбы за Кубок Гагарина в шести поединках.

Впрочем, руководство «Салавата» видит перспективы в нынешнем составе команды и тренерском штабе. Возможно, на предстоящее межсезонье запланированы определенные перестановки и приобретения, которые должны вдохнуть новую жизнь в талантливый, но пока недостаточно стабильный коллектив.

Болельщикам «зеленой» дружины остается лишь поверить в мудрость принятого решения и с надеждой ждать следующего сезона.

Автор: Вадим Рудаков