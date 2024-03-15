«Салават Юлаев» может потерять своего ветерана: Ежов близок к завершению карьеры

20:04, 15 мар 2024

В разговоре с журналистами агент Александр Черных, представляющий интересы 37-летнего голкипера, намекнул на возможность скорого ухода Ежова из большого спорта.

— На данный момент Илья еще не принял окончательное решение, однако вполне вероятно, что текущий сезон станет для него последним, — отметил Черных.

Согласно словам агента, наступил тот биологический рубеж, когда звездному стражу ворот следует уступить место молодым дарованиям. Многолетний опыт подсказывает, что великие хоккеисты прошлых лет вроде Даниса Зарипова и Сергея Мозякина гордо вешали коньки на гвоздь по достижении определенного возраста. А Александр Попов, не будь трагической травмы, мог бы продолжать блистать на льду, но предпочел остаться в клубе в качестве наставника для подрастающего поколения.

По прогнозам Черных, Илья Ежов вскоре объявит о своем окончательном выборе. Контракт легендарного стража ворот с «Салаватом» истекает 30 апреля. В нынешнем сезоне Ежов защищал ворота команды в 21 матче регулярного чемпионата, одержав 10 побед. Однако плей-офф прошел без его участия.

Автор: Вадим Рудаков