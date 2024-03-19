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Уфа примет главный спортивный форум России в 2024 году

Уфа примет главный спортивный форум России в 2024 году

09:28, 19 мар 2024

Столица Башкирии станет эпицентром российского спортивного мира. По распоряжению президента РФ Владимира Путина, в сентябре-октябре 2024 года в Уфе пройдет масштабный международный форум "Россия - спортивная держава". Этот престижный смотр объединит ведущих спортивных функционеров, тренеров, атлетов и экспертов со всей страны и из-за рубежа.

Идея провести форум именно в башкирской столице принадлежит главе республики Радию Хабирову. Месяц назад он публично озвучил эту инициативу во время "Прямой линии" с жителями региона. Хабиров отметил, что к концу августа 2024-го в Уфе завершится строительство нового современного Дворца борьбы - идеальной площадки для проведения форума такого высокого уровня.

В рамках мероприятия запланировано традиционное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ. На этой встрече будут подведены итоги года и обозначены ключевые векторы дальнейшего роста российского спорта. Кроме того, гостей форума ждет насыщенная деловая и культурная программа.

Путин поручил правительству РФ обеспечить безупречную организацию и финансирование форума за счет федерального бюджета. Руководству Башкортостана рекомендовано содействовать проведению смотра, в том числе путем выделения средств из республиканской казны.

Автор: Алия Карачурина
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