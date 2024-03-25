Козлов раскрыл причины неудачного выступления «Салавата Юлаева» в плей-офф
16:02, 25 мар 2024
В кулуарах хоккейного мира продолжают активно обсуждать неожиданное вылет «Салавата Юлаева» из розыгрыша Кубка Гагарина. Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов прокомментировал ситуацию и объяснил, что же, по его мнению, стало роковым для команды в этом плей-офф.
Козлов заявил, что тренерский штаб проводил тщательный анализ произошедшего, рассматривая различные аспекты подготовки коллектива.
— Возможно, были допущены определенные ошибки с нашей стороны. Однако я не вижу серьезных просчетов в выборе состава, тактических установок или в процессе подготовки команды к матчам, — отметил специалист.
По словам Козлова, поражение вовсе не обусловлено ошибками отдельных хоккеистов. Главная причина кроется в общей манере игры команды в этих матчах плей-офф.
— Чтобы добиваться успеха, нам необходимо существенно прибавить в нескольких ключевых компонентах — усилить позиционную атаку перед чужими воротами и повысить качество оборонительных действий у собственных владений, — подчеркнул тренер.
Козлов также опроверг предположения, что уфимцы уступили сопернику в эмоциональном настрое и мотивации.
— Что касается ментальной составляющей и мотивации, то здесь «Трактор» нас явно не переиграл. Статистические показатели были на нашей стороне. Соперник просто более мастерски использовал свои немногочисленные моменты, в то время как мы испытывали проблемы с реализацией, — разъяснил главный тренер «Салавата».
Козлов также подчеркнул самоотверженность своих подопечных, отдававших все силы в каждом поединке серии.
Автор: Вадим Рудаков
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