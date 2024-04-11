«Салават Юлаев» готов обменять Алексея Пустозерова

22:31, 11 апр 2024

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о своей готовности обменять одного из своих нападающих, 23-летнего Алексея Пустозерова. Руководство клуба сообщает, что они открыты для ведения переговоров с другими командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по поводу возможного обмена данного игрока.

Стоит отметить, что ранее в этом сезоне у Пустозерова уже была возможность сменить команду, но тогда уфимский клуб принял решение сохранить своего молодого нападающего в составе.

В прошедшем сезоне чемпионата КХЛ Алексей Пустозеров принял участие в 38 матчах, в которых он набрал 6 очков (1 гол + 5 голевых передач). Несмотря на свой молодой возраст, Пустозеров уже успел зарекомендовать себя как перспективный и талантливый нападающий, способный усилить состав любого клуба КХЛ.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК "Салават Юлаев"